«Финансирование инноваций в России за последние пять лет выросло почти в два раза», — заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на деловом завтраке, который ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» провел в рамках ПМЭФ.В ходе дискуссии эксперты рассмотрели влияние инновационной деятельности компаний на развитие и конкурентноспособность российских регионов, необходимость воспитания высококвалифицированных кадров в технологических отраслях, пути повышения инновационной привлекательности регионов, а также необходимость дополнительных мер поддержки технологических компаний.

ВТБ полностью вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на ПМЭФ. «Продали недавно. Недели три, наверное, назад»,— уточнил он. По словам Костина, банк владел миноритарной долей — около 15%.

Пользователи X Илона Маска в скором времени получат возможность инвестировать и торговать в соцсети, сообщила гендиректор компании Линда Яккарино. X также изучает варианты по выпуску кредитных и дебетовых карт. По словам Яккарино, это может произойти уже в 2025 году. Первым партнером платежного сервиса Х Money станет глобальная система Visa, которая позволит пополнять кошелек в X и подключать дебетовые карты для P2P-переводов.