ПАО «Московская биржа» и СПбМТСБ заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

ПАО «Московская биржа» и АО «Петербургская биржа» (до весны 2025 года — АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа», СПбМТСБ, — прим. ред) заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Астанина / Коммерсантъ Фото: Дарья Астанина / Коммерсантъ

Подписи на документах поставили председатель правления ПАО «Московская биржа» Виктор Жидков и президент АО "Петербургская биржа Игорь Артемьев. Площадки договорились о взаимодействии в вопросах оптимизации биржевых торгов и клиринга.

«Наше взаимодействие с коллегами из Московской биржи нацелено на дальнейшее развитие биржевой торговли как эффективного инструмента обеспечения устойчивости, прозрачности и стабильности национальных товарных и финансовых рынков. Одним из приоритетов этой работы является формирование ценовых индикаторов»,— сказал господин Артемьев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что завод «Микрон» будет выпускать отечественные микрочипы для ЕКП.

Дарья Астанина