Инвесторы решили вложить в тамбовский АПК 15,5 млрд рублей

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал в рамках Петербургского международного экономического форума три соглашения о вложении в АПК региона 15,5 млрд руб. в сумме. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал 12 соглашений на ПМЭФ-2025

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Сегодня врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал 12 соглашений на ПМЭФ-2025

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

ООО «Тамбовская сахарная компания» (контролируется Дмитрием Лебиным через ООО «Рассвет-Тамбов») планирует построить сахарный завод по переработке свеклы и сахара-сырца в Мордовском округе. На эти цели компания с выручкой в 633 млн руб. за прошлый год готова направить 11,7 млрд руб. Ожидается создание 500 рабочих мест.

ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова) планирует вложить 2 млрд руб. в новый цех по производству соевого жмыха. Его мощность может составить 750 т продукции в сутки. На площадке хотят создать «не менее 135 рабочих мест».

Зарегистрированное в Мордовском округе ООО «Тамбовский элеватор» Оксаны Антонюк намерено построить в регионе элеваторный комплекс за 1,8 млрд руб. В нем можно будет хранить 95 тыс. т зерна одновременно. За этим будут следить 50 сотрудников.

В правительстве региона отметили, что господин Первышов сегодня встретился и с гендиректором ПАО «Группа Черкизово» Сергеем Михайловым: «Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с работой компании в регионе».

Алина Морозова