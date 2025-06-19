В Тамбовской области появится завод продуктов на основе глауконита за 250 млн

В Бондарском округе Тамбовской области построят производственно-логистический комплекс по выпуску продуктов на основе глауконита (минерал) за 250 млн руб. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и управляющий партнер ЗАО «Логистик» Дмитрий Подсобляев. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов (справа) и управляющий партнер ЗАО «Логистик» Дмитрий Подсобляев (слева) на ПМЭФ-2025

Фото: Правительство Тамбовской области Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов (справа) и управляющий партнер ЗАО «Логистик» Дмитрий Подсобляев (слева) на ПМЭФ-2025

Фото: Правительство Тамбовской области

Проект «Митрополье» позволит производить калийные и азотные удобрения, косметико-балнеологические средства, универсальный сорбент для экологии и биотехнологий. На производстве будет организовано 50 рабочих мест. Налоговые отчисления в региональный бюджет в течение десяти лет составят 15 млрд руб.

ЗАО «Логистик» зарегистрировано в Тамбовской области в декабре 2007 года для деятельности автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Калилец. Данные об учредителях отсутствуют. Выручка по итогам 2024 года составила почти 5 млн руб., чистая прибыль — 188 тыс. руб.

Сегодня на ПМЭФ также было подписано соглашение между властями региона и представителями компании X5 Group, согласно которому ритейлер вложит 840 млн руб. в обеспечение эффективной работы распределительного центра в тамбовском индустриальном парке «Котовск».

Ульяна Ларионова