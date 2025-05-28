Петербургские таможенники изъяли более 67 тыс. сувенирных карандашей

Сотрудники Шушарского таможенного поста изъяли грифельные карандаши с изображением достопримечательностей городов России. Количество канцелярских предметов не соответствовало числу, указанному в декларации, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Партия с сувенирами прибыла в железнодорожном контейнере из Китая. Специалисты насчитали более 100 тыс. карандашей, при том что в документах была прописана лишь треть товарной партии.

В связи с тем, что более 67 тыс. канцелярских предметов не были задекларированы, их изъяли. Нарушение правил транспортировки грузов попадает под ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники Петербурга изъяли у сирийца виолончель стоимостью более 500 тыс. рублей.

Татьяна Титаева