В Азовском районе в естественную среду выпустили 100 фазанов

В Азовском районе в среду, 18 июня, в естественную среду обитания выпустили 100 особей фазана. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с 2023 года в естественную среду обитания ежегодно выпускают 10-15 тыс. животных и птиц. В 2024 году выпустили 12 особей лани, 72 пятнистого оленя, 23 благородных оленя, 7,1 тыс. уток-крякв и 3 тыс. фазанов.

В этом же году охотпользователями Ростовской области было выпущено 19 особей европейской лани, 21 пятнистого оленя, 73 благородного оленя, 400 фазанов.

Мария Хоперская