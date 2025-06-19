Poizon обоснуется в России

Китайский маркетплейс Poizon вышел на российский рынок. Теперь он напрямую поставляет брендовую одежду и аксессуары. До сих пор покупать премиальные вещи на площадке можно было только через посредников, пишет Shopper's. Отраслевое издание обратило внимание на то, что у интернет-магазина появились русскоязычные сайт и приложение — там можно заказать товар, который доставят в течение двух-трех недель. Сейчас на российском Poizon доступны более 2 млн позиций от таких брендов, как Adidas, Nike, Prada, Louis Vuitton и Gucci

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

У китайского маркетплейса будет большая аудитория в России, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко: «Это ожидаемое экспертами отрасли событие, пожалуй, последний год или даже полтора, потому что были некоторые предпосылки заинтересованности площадки в прямом выходе на российский рынок. Учитывая четкое позиционирование маркетплейса в экспертной продаже верифицированных товаров — одежды и обуви — спрос на которые, безусловно, есть, это может быть очень интересно и этому игроку, и покупателям в России.

Poizon дает гораздо больше гарантий, чем при покупках на других площадках. Если же говорить о том, насколько важен прямой выход, а не работа через посредников, то если ты — один из продавцов на других маркетплейсах, общая заинтересованность может быть не такой высокой во многих других обстоятельствах, рекламных активностях и тому подобных вещах. Все это несколько ограничено в случае работы через посредников. Поэтому прямая работа Poizon в России, безусловно, привлечет аудиторию, которая точно была заинтересована в этом продукте.

Будет ли Poizon принимать карты российских банков? Я уверен, что это непременное условие для оплаты, потому что появление российского сайта, доставки и прямой площадки в России означает, что и оплата будет производиться с помощью каких-то способов, которые приняты в РФ, в том числе карт российских банков.

Вопрос конвертации, вероятно, Poizon возьмет на себя».

Сайт российского Poizon был зарегистрирован еще в феврале на одну из гонконгских фирм. Это сделано для обхода санкций, пишет Shopper's со ссылкой на свои источники в отрасли. Впрочем, скорее всего у Poizon уже есть негласные договоренности с западными брендами, которые ушли из России, полагает глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: «Poizon будет успешен в определенных нишах. Здесь у него есть преимущество, которое он сможет эффективно транслировать. Другой вопрос, что в России совершенно другие масштабы бизнеса, и для того, чтобы на завоевать значимую долю на отечественном рынке, потребуются очень серьезные инвестиции. И пока это больше похоже на тестирование возможностей работы у нас в стране в каком-либо формате.

Поэтому важно понимать вопросы ценообразования, сервиса, какие партнеры это будут обеспечивать и насколько это будет в целом привлекательно и конкурентоспособно. Не повлияет ли приход Poizon на деятельность байеров? Байер — это в определенной степени сервис. Поэтому здесь может быть меньше наценка, может быть, эта история окажется более гибкой, посильнее конкуренция, но в целом, конечно, нет.

Есть вопрос параллельного импорта, это одна часть истории. Второй момент: мы не знаем пока, с каким ассортиментом выйдет сюда Poizon, но очевидно, наверное, он не будет сюда выходить с теми брендами, которые не готовы работать в России.

И деятельность на нашем рынке должна выглядеть таким образом, чтобы это было комфортно, в том числе и для брендов».

В России Poizon стал популярным после весны 2022-го. У маркетплейса даже появились официальные партнеры — Ozon и «CDEK.Shopping». Представители этих компаний рассказали СМИ, что приход Poizon на российский рынок никак не скажется на их сотрудничестве с китайской площадкой.

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Никита Путятин