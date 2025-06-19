Мэром Черкесска переизбрали Алексея Баскаева

На должность мэра города Черкесск утвердили Алексея Баскаева. Он занимал этот пост с июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Черкесска Фото: Администрация Черкесска

Из сообщения следует, что кандидатуру Алексея Баскаева поддержали 26 из 27 присутствовавших на заседании депутатов. Гордума сразу подписала контракт с вновь избранным мэром.

Баскаев родился 16 июля 1983 года в Черкесске. Имеет экономическое и юридическое образование, которое получил в Карачаево-Черкесской государственной технологической академии. Он работал помощником главы КЧР - руководителем секретариата главы республики, первым заместителем мэра Черкесска, с июня 2020 года занимал должность мэра города.

Мария Хоперская