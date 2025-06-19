Суд в Курске заочно арестовал владельца украинского холдинга «Конти»

Ленинский райсуд Курска заочно заключил под стражу бенефициара украинского кондитерского холдинга «Конти» Бориса Колесникова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, предприниматель и бывший вице-премьер Украины обвиняется в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондитерская фабрика «Конти»

Фото: АО «Конти-Рус» Кондитерская фабрика «Конти»

Фото: АО «Конти-Рус»

Мера пресечения избрана с момента экстрадиции или задержания Бориса Колесникова на территории РФ. Он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Суть уголовного дела в сообщении о заочном аресте предпринимателя не раскрывается. В 2023 году суд в Курске по ходатайству Генпрокуратуры национализировал местный завод «Конти». Деятельность бенефициаров холдинга, среди которых помимо Бориса Колесникова фигурировали Ринат Ахметов и Жиган Такташев, была признана экстремистской и запрещена в РФ. По данным надзора, фонд Бориса Колесникова под видом благотворительности осуществлял продовольственное и материально-техническое обеспечение украинских силовых структур.

Борис Колесников в 2021 году занимал 55-е место среди 100 богатейших людей Украины в рейтинге Forbes. В 2010–2012 годах он был вице-премьер-министром Украины, после — народным депутатом.

Сергей Толмачев, Воронеж