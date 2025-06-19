«Кортрос-Сити»

Региональное минимущества заключит договор на право комплексного развития территории на ул. Локомотивной с единственным участником торгов — компанией федерального застройщика «Кортрос». Второго интересанта — группу «ТЭН», которая уже строит в этом микрорайоне Дом культуры железнодорожников и многофункциональную спортивную арену, к аукциону не допустили. На ул. Локомотивной инвестор возведет высотный МФК по типу «Пермь-Сити». Эксперты называют проект рискованным и объяс­няют малое число заинтересовавшихся им большим объемом вложений, долгим сроком строительства и «сложностью» площадки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В краевом минимущества подвели итоги аукциона на право комплексного развития незастроенной территории по ул. Локомотивной в Перми. На территории в 2,56 га нужно построить высотный многофункциональный комплекс по типу «Пермь-Сити». Согласно протоколу, опубликованному на электронной торговой площадке «Сбербанк АСТ», аукцион признали несостоявшимся, так как к участию в торгах допустили только одного заявителя — компанию группы «Кортрос» — ООО СЗ «Квартал 90». Другого участника (ООО «ТЭН-Инвест»), представляющего московского девелопера коммерческой и жилой недвижимости «ТЭН», не допустили в связи с отсутствием ряда необходимых в пакете документов. Отметим, что «ТЭН» занимается в Перми строительством многофункциональной спортивной арены — этот объект находится как раз возле площадки под КРТ на ул. Локомотивной.

Протокол удостоверяет право единственного заявителя (ООО СЗ «Квартал 90»), допущенного к участию в торгах, на заключение договора КРТ по ул. Локомотивной. Как пояснили в краевом минимущества, договор будет заключен с единственным допущенным к торгам участником.

Право реновации участка на ул. Локомотивной краевое минимущества выставило на аукцион вес­ной, прием заявок на участие в торгах начался 1 апреля. На этой земле, на месте бывшего Товарного двора, власти Прикамья несколько лет назад уже собирались возвести высотный комплекс «Пермь-Сити».

Площадь МФК, планируемого к строительству сейчас, составит не менее 50 тыс. кв. м, высота — не более 119 м. В его состав войдут сетевая гос­тиница 4–5 звезд с номерным фондом не менее 100 номеров, со спа-зоной и бассейном. В комплексе появятся технопарк, конференц-залы, офисные помещения, апартаменты, торговые помещения, панорамный ресторан и смотровая площадка с фотозоной на верхних этажах. Инвестор должен будет передать в региональную собственность не менее 100 кв. м площадей на первом этаже под филиал ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Мэрии Перми надо будет передать три квартиры для жилфонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Завершить проект предполагается в течение шести лет.

В компании «Кортрос», которая год назад выиграла на торгах право КРТ в микрорайоне ДКЖ, уже говорили о намерениях построить в этой локации жилые объекты в 100–150 м высотой. В конце 2024 года девелопер, представлявший на градсовете концепцию реновации микрорайона, презентовал и свое видение комплекса «Пермь-Сити». По просьбе краевых властей компания разработала эскизы реновации территории. По задумке «Кортроса», ансамбль «Пермь-Сити» будет состоять из высотных объектов, объединенных одной архитектурной идеей. Тогда в правительстве региона прорабатывали механизмы освоения локации и ее наполнение.

Свои планы относительно новой площадки под реновацию в «Кортросе» не комментируют. К моменту публикации девелопер не ответил на запрос «Ъ-Прикамье».

Гендиректор компании техзаказчика «Кострин-Пермь» Марина Коноплева подчеркнула, что большинство федеральных игроков девелоперского рынка, работающих в Прикамье, торгами по территории на ул. Локомотивной не заинтересовались. Госпожа Коноплева связывает это со «сложностью» площадки, высокими затратами на ее реновацию и долгими сроками. Сложность территории заключается в большом объеме планируемого жилья и коммерческих объектов, а также в необходимости обновления инженерных сетей и масштабного дорожного строительства. «Все игроки видят снижение объемов и темпов продаж, восстановление рынков жилой и коммерческой недвижимости пока не наблюдается. А „Кортрос“ давно интересовался освоением этой территории, разрабатывал концепции ее развития, представлял их властям. Сейчас компания взвесила все свои ресурсы и вошла в этот долгосрочный проект»,— пояс­няет Марина Коноплева. Для девелопера освоение такой масштабной территории, как микрорайон ДКЖ, означает работу на десять лет. Не все инвесторы могут заходить в такие рискованные проекты, отметила эксперт.

Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев также указал на необходимость больших вложений в комплексное развитие территории на ул. Локомотивной. Малое число компаний, заинтересовавшихся проектом, обусловлено отсутствием в Перми девелоперов, способных на большой объем инвестиций в коммерческую и торговую недвижимость. Местные застройщики занимаются в основном возведением жилья. «В пермских аукционах на право КРТ, предусматривающих жилую застройку, обычно участвуют и различные федеральные компании. Федеральным девелоперам, занимающимся коммерческой недвижимостью, этот рынок в Перми, видимо, не так интересен, как рынок жилищного строительства. Большинство организаций, работающих в этой сфере, не хотят рисковать в текущих макроэкономических условиях и при действующих кредитных ставках»,— полагает господин Савельев. Для «Кортроса», уже работающего над КРТ в микрорайоне ДКЖ, этот проект станет комплексным. У девелопера уже есть понимание по развитию сетей, дорожных объектов и по другим аспектам, уверен руководитель департамента маркетинга ПМД.

Евгения Ахмедова