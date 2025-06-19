Глава Кубани подписал соглашение о развитии гимнастических видов спорта

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 (ПМЭФ) губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров заключили соглашение о сотрудничестве по развитию гимнастических видов спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«За 10 лет у нас выстроились по-настоящему партнерские взаимоотношения. Благодаря вам в крае нет проблемы в сфере железнодорожных перевозок. Это особенно важно сейчас, когда не функционирует аэропорт краевого центра»,— отметил господин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул значимость железнодорожного сообщения для курортного региона, особенно между Сочи и Краснодаром, где РЖД увеличила трафик и выделила дополнительный подвижной состав.

В рамках подписанного соглашения регион планирует масштабное развитие гимнастики. Художественной гимнастикой в Краснодарском крае занимаются более 12 тыс. девушек.

Глава региона рассказал о планах создания системы развития гимнастики по аналогии с сетью центров единоборств. В текущем году начнется строительство большого Дворца гимнастики в краснодарском Городе спорта, а к 2030 году планируется создать 44 муниципальных центра гимнастики.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров положительно оценил инициативу региональных властей. По его словам, различные виды гимнастики только в прошлом году объединились в одну единую федерацию.

По данным региональных властей, задача по созданию центров гимнастики в каждом районе края была поставлена в апреле этого года. На сегодняшний день 12 муниципалитетов уже определили подходящие земельные участки для будущих спортивных объектов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на развитие спортивной инфраструктуры Краснодарского края в 2025 году выделят свыше 1,5 млрд руб.

Анна Гречко