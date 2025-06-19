В Азове бывшего инспектора ДПС обвинили в получении взятки

Следственным отделом по г. Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД РФ «Азовский» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2024 года фигурант получил от водителя автомашины взятку в сумме 40 тыс. руб. за непривлечение к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

После возбуждения уголовного дела фигурант был уволен из органов МВД.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении водителя транспортного средства, передавшего сотруднику полиции взятку, уголовное дело также завершено расследованием и направлено в суд для рассмотрения.

Валентина Любашенко