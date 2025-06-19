В Ставрополе на обновление Александровской площади выделили 28,4 млн рублей

В Ставрополе ищут подрядчика для реконструкции Александровской площади. Начальная цена контракта — 28,4 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Гиневская, ИА Stavropol.Media Фото: Елена Гиневская, ИА Stavropol.Media

Из проектной документации следует, что на 22,5 тыс. кв.м. появится зеленая зона с автополивом, аллеи и разные декоративные конструкции. Водные объекты также будут обновлены: подрядчик разместит там сухие пешеходные фонтаны с управлением водными струями. Вокруг памятника «Ангел» установят новую чашу с подсветкой.

Подрядчика выберут 7 июля. Выполнить проект нужно будет до конца сентября.

Мария Хоперская