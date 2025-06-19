Балицкий рассказал о звонках родственников пропавших военнослужащих ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на горячую линию региона поступают звонки от родителей пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Он заявил, что родным военных предоставляют всю информацию, так как местные власти, «как христиане, не могут быть равнодушны к чужому горю».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: @BalitskyEV Евгений Балицкий

Фото: @BalitskyEV

«Постоянно обращаются к нам. В основном это Запорожье, Днепропетровск. Восточные регионы, которые звонят, спрашивают подтверждения. Не увидев в этом списке своего без вести пропавшего ребенка, мать звонит, и она, как мать, ищет любую надежду узнать правду. Поэтому без тревоги в сердце, конечно, это трудно все выслушивать. Когда мы имеем эту информацию, мы ее даем»,— сказал губернатор «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

2 июня в рамках второго раунда переговоров Россия и Украина договорились об обмене тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также о передаче 6 тыс. тел военных ВСУ. Помощник президента Владимир Мединский говорил, что Россия готова начать передачу тел 7 июня. В этот день российская сторона доставила к месту обмена первую партию из 1212 тел. Но группа украинских переговорщиков не прибыла на место, заявив, что договоренностей о дате обмена достигнуто не было.

В тот же день Евгений Балицкий заявил, что Украина таким образом пытается «скрыть потери». В Telegram-канале он начал публиковать списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне. 7 июня он опубликовал список из 97 погибших военных, 9 июня — из 91, 10 июня — из 30. 11 июня первый этап обмена телами состоялся. По состоянию на 16 июня украинской стороне передано 6060 тел погибших военнослужащих, российской — 78.

Полина Мотызлевская