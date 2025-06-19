Путин рассчитывает на создание зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет подписано в ближайшее время. Об этом он сказал по итогам переговоров с индонезийским коллегой на полях Петербургского международного экономического форума.

«Новые перспективы для активизации взаимной торговли, безусловно, откроются после создания зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом,— сказал господин Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.— Надеюсь, что соглашение в скором времени будет подписано».

Вице-премьер РФ Денис Мантуров в апреле говорил, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС может быть подписано до конца текущего года. Он отмечал, что дополнительный импульс этому может придать таможенная политика президента США Дональда Трампа.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

О приоритетах ЕАЭС — в материале «Ъ» «Кооперация, торговля и НТП».

Анастасия Домбицкая