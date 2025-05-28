На систему учета электроэнергии для «Воронежэнерго» выделяют 731 млн рублей

ПАО «Россети Центр» объявило поиск подрядчика на выполнение работ по расширению автоматизированной системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных для воронежского филиала компании «Воронежэнерго». Его выберут в ходе торгов в виде запроса цен по результатам конкурсного предварительного отбора. Начальная стоимость договора составляет 731 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит интегрировать измерительно-информационные комплексы, включающие приборы коммерческого учета электроэнергии, а также установить устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показании приборов учета электрической энергии. Выполнить работы требуется до 30 ноября 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 24 сентября. Итоги планируется подвести 25 сентября.

В сентябре прошлого года ПАО «Россети Центр» объявляло поиск подрядчика для строительства инфраструктуры «Воронежэнерго». Победителем стало белгородское ООО «Мехколонна № 26», предложившее 1,3 млрд руб.

Ульяна Ларионова