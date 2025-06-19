Президент Индонезии: почти во всех отраслях сотрудничества с РФ фиксируется рост

Рост фиксируется почти по всем направлениям сотрудничества России и Индонезии, заявил индонезийский лидер Прабово Субианто по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Господин Субианто подчеркнул, что «рад продолжающемуся развитию и расширению двустороннего сотрудничества».

«Практически во всех отраслях, включая сотрудничество в области экономики, техническое сотрудничество, торговлю, инвестиционное взаимодействие, сотрудничество в области сельского хозяйства и другие направления, мы фиксируем значительный рост и развитие»,— сказал индонезийский лидер журналистам (цитата по ТАСС).

Переговоры двух лидеров прошли в Константиновском дворце в Стрельне и продолжались более трех часов, сообщило агентство. Открывая переговоры, Владимир Путин заявил, что отношения России с Индонезией «развиваются поступательно» и у сторон «есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия». По его словам, это сельское хозяйство, космос, энергетика, взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Индонезийский лидер, в свою очередь, заявил, что Джакарта уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Москвой в различных отраслях.

Лидер Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом 18 июня. Вместе с российским лидером он примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Владимир Путин называл господина Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая