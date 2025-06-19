Сбер и группа компаний «АБС Электро» подписали на полях ПМЭФ соглашение о расширении партнерства и внедрении технологий искусственного интеллекта, общая сумма кредитных лимитов для чувашской компании превышает 9,5 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашская «АБС Электро» и Сбер подписали соглашение о внедрении ИИ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Чувашская «АБС Электро» и Сбер подписали соглашение о внедрении ИИ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Соглашение заключили Сбер и три предприятия группы «АБС Электро» — «ВНИИР», «ВНИИР-Прогресс» и «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Компания специализируется на производстве электротехнического оборудования для энергетики.

Отмечается, что за последний год Сбер одобрил «АБС Электро» лимиты на сумму более 8 млрд руб. для гарантийных обязательств по проектам с крупными российскими предприятиями. Новое соглашение предусматривает развитие расчетно-кассового обслуживания, поддержку внешнеэкономической деятельности, зарплатные проекты и расширение кредитования.

Банк также внедрит ИИ-решения для оптимизации бизнес-процессов группы компаний. «АБС Электро» производит оборудование для релейной защиты, автоматизации и управления технологическими процессами в электроэнергетике, атомной и нефтегазовой промышленности.

Анар Зейналов