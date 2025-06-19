Григоренко: свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты на «Госуслугах»

Более 12 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги» с 1 марта. Об этом руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Григоренко рассказал, что правительство планирует расширить применение механизма самозапретов, поскольку такая мера по кредитам пока действует успешно. Эта мера обеспечит граждан большей защитой в цифровой среде, считает он.

С 1 августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков. Функциями можно будет воспользоваться на сайтах и в мобильных приложениях сотовых операторов.

Самозапрет на выдачу кредита вступил в силу с 1 марта. Сейчас функция доступна только в сервисе «Госуслуг». До 1 сентября возможность запрета на выдачу кредита должна появиться в отделениях МВД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».

Екатерина Отрашкевич