В Ростовской области отремонтируют школы за 9 млрд рублей

В Ростовской области началась проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. К оценке предъявлены около 3 тыс. учреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В 2025 году на улучшение и модернизацию 189 объектов образования выделено почти 9 млрд руб. из консолидированного бюджета. Дополнительно более 53 млн руб. из областного бюджета направлено на укрепление противопожарной и антитеррористической безопасности, приводятся в сообщении слова министра регионального минобра Тамары Шевченко.

По словам госпожи Шевченко, к первому сентября в Ростовской области откроются девять новых школ — в Азове, Батайске, Ростове-на-Дону, Целинском и Мясниковском районах. Также планируется завершить капитальный ремонт 12 образовательных организаций в девяти муниципалитетах.

«Обращаю внимание руководителей исполнительных органов и глав муниципальных образований на необходимость личного сопровождения и контроля за подготовкой образовательных организаций к новому учебному году. Нарушение сроков недопустимо», — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он подчеркнул важность своевременного проведения закупочных процедур и получения разрешительных документов.

До конца 2025 года власти намерены закончить строительство пяти школ и капитальный ремонт 24 объектов в 18 муниципалитетах области, а также на пяти объектах государственных образовательных организаций.

Валентина Любашенко