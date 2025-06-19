Российский футбол обогнал матчи Лиги чемпионов по числу просмотров

Средняя телеаудитория футбола в России составила 4,5 млн человек. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, слова которого приводит ТАСС.

«У футбола высокие рейтинги, его смотрят, несмотря на уход западных соревнований. Меньше смотрим Лигу чемпионов, там не участвуют наши. Российский футбол по рейтингам и просмотрам обгоняет лучшие матчи в рамках Лиги чемпионов, когда мы смотрели. Средняя аудитория футбола — 4,5 млн человек. Трансляцию финала Кубка России посмотрели 5 млн человек»,— заявил господин Митрофанов на сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

С 2024 года Лига чемпионов не транслируется по российскому эфирному телевидению. У канала «Матч ТВ» закончились права на показ турнира. Начиная с сезона-2024/25 матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций транслирует стриминговый сервис Okko.

Таисия Орлова