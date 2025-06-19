Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ в Азии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто назвал Индонезию одним из ведущих внешнеэкономических партнеров России в Азии. По словам российского президента, Москва стремится к поступательному развитию взаимодействия с Джакартой в различных областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Подчеркну, Индонезия — один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе,— сказал Владимир Путин по итогам российско-индонезийских переговоров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).— И сегодня Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия и взаимоотношений во всех областях с Индонезией».

Переговоры двух лидеров прошли в Константиновском дворце в Стрельне и продолжались более трех часов, сообщило агентство. Открывая переговоры, Владимир Путин заявил, что отношения России с Индонезией «развиваются поступательно» и у сторон «есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия». По его словам, это сельское хозяйство, космос, энергетика, взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Индонезийский лидер, в свою очередь, заявил, что Джакарта уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Москвой в различных отраслях.

Лидер Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом 18 июня. Вместе с российским лидером он примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Владимир Путин называл господина Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая