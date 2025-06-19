Глава ООО «Хозяин Дома» стала фигуранткой дела о хищении 250 тыс. у волгоградцев

В Волгограде прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела о мошенничестве при оказании услуг по изготовлению мебели (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора ООО «Хозяин Дома». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее жители областного центра пожаловались на хищение фигуранткой денег под видом заключения договоров на оказание услуг по изготовлению и доставке мебели. В связи с этим прокуратура Ворошиловского района во взаимодействии с УМВД России по г. Волгограду организовала проверку.

Выяснилось, что с декабря минувшего года по июнь текущего фигурантка заключала договоры с гражданами на поставку мебели, но при этом не исполняла свои обязательства. Причиненный 13 гражданам ущерб оценили на сумму свыше 250 тыс. руб.

Павел Фролов