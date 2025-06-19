Пригородные поезда СЗППК перевезли в июньские праздники около 1,3 млн пассажиров

За период июньских праздников, с 12 по 15 июня пригородные поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезли в общей сложности 1,3 млн пассажиров. Это соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Пик перевозок пришелся на 14 июня — в этот день пригородными электричками воспользовались 358 тыс. человек.

Самым популярным направлением оказалось Финляндское, на котором электропоезда перевезли 513 тыс. пассажиров. На Балтийском направлении было перевезено 317 тыс. человек, Витебском — 237 тыс., Московском — 142 тыс., Волховстроевском — 96 тыс., на Петрозаводском направление — 8 тыс. пассажиров, уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скоростные поезда «Ласточка» до Сортавалы и Петрозаводска перевезли из Петербурга с начала года 194 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик