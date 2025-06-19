МВД: в реестр контролируемых лиц внесены 800 тыс. иностранцев

Более 800 тыс. иностранных граждан внесены в реестр контролируемых лиц, следует из материалов МВД, показанных во время сессии Петербургского международного общественного форума. Данные приводит ТАСС.

Реестр контролируемых лиц ведомство запустило 5 февраля 2025 года. В него вносятся данные об иностранных гражданах, незаконно находящихся на территории РФ. Проверить информацию в реестре может любой желающий. В первый месяц действия МВД добавило в реестр 685 тыс. иностранцев.

Находящиеся в перечне ограничиваются в правах. Им, в частности, запрещается регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

Полина Мотызлевская