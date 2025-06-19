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Минкультуры учредило медаль Твардовского за проекты в условиях военных действий

Минкультуры России учредило медаль Александра Твардовского. Ее будут вручать за реализацию творческих проектов в условиях военных действий. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

Фото: Минкультуры РФ

Фото: Минкультуры РФ

Награду смогут получить деятели культуры, искусства и креативных индустрий за создание проектов, «отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества». Одним из критериев для присуждения медали является реализация проектов в обстоятельствах, опасных для жизни.

Медаль является ведомственной наградой Минкультуры. На лицевой стороне медали изображен Александр Твардовской, на оборотной — эмблема министерства.

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