Минкультуры учредило медаль Твардовского за проекты в условиях военных действий

Минкультуры России учредило медаль Александра Твардовского. Ее будут вручать за реализацию творческих проектов в условиях военных действий. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минкультуры РФ Фото: Минкультуры РФ

Награду смогут получить деятели культуры, искусства и креативных индустрий за создание проектов, «отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества». Одним из критериев для присуждения медали является реализация проектов в обстоятельствах, опасных для жизни.

Медаль является ведомственной наградой Минкультуры. На лицевой стороне медали изображен Александр Твардовской, на оборотной — эмблема министерства.