В Совфеде предложили обложить иностранных IT-гигантов налогом в 3% от выручки

Совет федерации (СФ) обсуждает с Минфином проект закона по обложению крупных иностранных IT-компаний 3-процентным налогом от выручки, когда они решат вернуться в Россию. Об этом сообщил первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам сенатора, первой разработать подобный законопроект предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в 2021 году. В прошлом году инициативу передали на согласование Минфину.

Как сообщает «РИА Новости», облагаться налогом будут компании, чей годовой доход по миру превышает $20 млрд. По данным агентства, налог будет рассчитываться либо на основе прямых доходов от российских пользователей, либо как доля глобальной выручки, пропорциональная числу российских пользователей. Власти предполагают использовать большую из рассчитанных баз.

При этом господин Шендерюк-Жидков выступил против жесткого регулирования отечественной IT-индустрии. «Как бы ни боролся Роскомнадзор с определенными сайтами, все равно все обходят ограничения, и мы это видим»,— сказал сенатор. По его мнению, тот факт, что Россия не сделала ничего кардинального в регулировании отрасли, помогает стране развивать технологии.

Ранее «Ъ» сообщал, что Минфин подготовил законопроект, предусматривающий новый формат налогообложения российских «дочек» международных холдингов. Инициатива является аналогом механизма Pillar 2, введенного на Западе.

Подробнее — в материале «Налог на прибыль перетягивают в Россию».

Степан Мельчаков