Налог на прибыль перетягивают в Россию

Минфин определился с тем, как приспособить введенный в странах ОЭСР с 2024 года механизм Pillar 2 с выгодой для российского бюджета. Подготовленный им законопроект предусматривает, что налог с прибыли российских «дочек» международных холдингов с 2026 года будет доплачиваться до уровня 15% в России, а не в иностранных государствах. Эксперты отмечают, что предложенный механизм отличается от модельных правил ОЭСР, внедренных для борьбы с занижением налогов группами компаний. Российский вариант Pillar 2 расширяет число потенциальных плательщиков корректирующего налога в РФ и при этом создает риски его доплаты за рубежом. Кроме того, может увеличиться нагрузка на компании, применяющие в РФ льготы по налогу на прибыль, в частности из IT-сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Минфин подготовил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих введение с 1 января 2026 года корректирующего платежа по налогу на прибыль для российских участников международных групп компаний (МГК), на которых распространяются правила Pillar 2. Поясним: Pillar 2 — это часть запущенной с 2024 года налоговой реформы ОЭСР, предусматривающей введение минимальной ставки налога на прибыль в 15% для международных холдингов. Цель механизма — борьба с офшорными схемами. Если компания в стране регистрации платит налог на прибыль ниже 15%, то государство, в котором она фактически зарабатывает (а также страна, где находится ее материнская структура), может доначислить разницу в свой бюджет.

Речь идет о более или менее крупных компаниях — с годовой выручкой более €750 млн — и присутствующих хотя бы в двух странах.

Россия правила ОЭСР планировала интегрировать в свое законодательство в 2022 году, но из-за изменения внешней ситуации не сделала этого. Тем не менее российские власти решили внедрить такой механизм частично, переосмыслив его. Для этого были проанализированы декларации российских «дочек» иностранных групп компаний (речь в том числе о российском бизнесе, структурированном через иностранные юрисдикции) за 2024 год с целью выяснить, должны ли они были доплачивать налог за рубежом.

По итогам такого анализа необходимость в изменениях Минфин все же увидел. Поясним: хотя ставка налога на прибыль в РФ в 2024 году составляла 20% (сейчас 25%), с учетом льгот эффективный платеж у отдельных компаний может оказаться ниже 15%. Подготовленный законопроект обязывает каждого российского участника МГК вместо обычных правил уплаты налога на прибыль применять специальную ставку 15%, в случае если материнская компания этой МГК расположена на территории иностранного государства, и российская «дочка» по правилам Pillar 2 должна доплачивать налог за рубежом. Список юрисдикций, на которые будут распространяться новые нормы, подготовит Минфин.

Распределяться платеж будет так: 5% — в федеральный бюджет, а 10% — в региональные.

По оценкам Минфина, в 2027 году это может принести в федеральный бюджет 15,8 млрд руб. В ведомстве отмечают, что оценить количество компаний, которых с 1 января 2026 года коснутся нововведения, пока нельзя: «многие международные компании закрывают дочерние компании и представительства в РФ, в то время как другие МГК рассматривают возможность возвращения на российский рынок». Более того, количество плательщиков будет варьироваться в каждом отчетном периоде.

«Предложения Минфина направлены не на полноценную реализацию Pillar 2, а на взимание на уровне РФ той суммы налога, которая по правилам Pillar 2 будет подлежать уплате за рубежом»,— поясняет руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик. Ранее у России, добавляет партнер Б1 Марина Белякова, была «амбиция самой собирать налоги как материнской юрисдикции, но в силу внешней обстановки от нее отказались», и решено только обеспечить эффективную ставку налога в России на уровне не менее 15%, чтобы он не доплачивался за рубежом. По словам эксперта, под инициативу подпадают иностранные группы компаний, а также те российские МГК, которые «не смогли или не захотели перевести холдинги в РФ».

С учетом ставки налога на прибыль в 25%, говорит партнер «ТеДо» Галина Науменко, мало у кого эффективная ставка в России будет меньше 15%, но проект предполагает расчет по каждой компании отдельно, а не консолидированно по РФ.

В итоге плательщиков «будет существенно больше». Такой подход, добавляет Марина Белякова, самый простой, но «лишает МГК льгот по налогу на прибыль, так как не предполагает выравнивания в группе за счет консолидации результатов. В частности, говорит советник юрфирмы МЭФ LEGAL Александра Амбрасовская, поправками будут затронуты IT-компании — их эффективная ставка сейчас меньше 15% из-за льгот. Дополнительная нагрузка, отмечает Федор Петрик, возникнет и для российских участников МГК, применяющих льготы в рамках спецрежимов (территории опережающего развития, специнвестконтракты, соглашения о защите и поощрении инвестиций).

По словам партнера Kept Анны Воронковой, механизм сильно отличается от модельных правил ОЭСР и, скорее всего, не будет признан «квалифицированным» в рамках международной системы. Тогда, по словам Александры Амбрасовской, есть риск того, что платеж в РФ не будет учитываться при расчете эффективной ставки российской компании и разницу все же придется доплатить в стране нахождения материнской компании. Как добавляет Галина Науменко, вероятны и ситуации, когда за рубежом налога бы не возникло, но в РФ его придется уплатить.

Евгения Крючкова