На Кубани с начала года от клещей пострадали 3200 жителей

В Краснодарском крае с начала 2025 года от укусов клещей пострадали 3,2 тыс. человек, включая 1,4 тыс. детей до 14 лет. Обращаемость в медицинские учреждения снизилась на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты исследовали 11 тыс. экземпляров клещей методами ИФА и ПЦР на предмет клещевых инфекций. Из 1,9 тыс. паразитов, снятых с людей, у 13,1% выявили положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.

На Кубани продолжается обработка территорий от клещей с последующим контролем качества акарицидных мероприятий. На сегодняшний день обработано свыше 2,5 тыс. га территории, включая более 452 га на территориях детских лагерей отдыха.

Клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах Роспотребнадзора.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о раннем пробуждении клещей из-за теплой зимы. В ряде регионов их активность фиксируется уже сейчас, а в январе зарегистрированы единичные случаи укусов.

Нурий Бзасежев