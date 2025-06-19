На Кубани с начала года от клещей пострадали 3200 жителей
В Краснодарском крае с начала 2025 года от укусов клещей пострадали 3,2 тыс. человек, включая 1,4 тыс. детей до 14 лет. Обращаемость в медицинские учреждения снизилась на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Специалисты исследовали 11 тыс. экземпляров клещей методами ИФА и ПЦР на предмет клещевых инфекций. Из 1,9 тыс. паразитов, снятых с людей, у 13,1% выявили положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.
На Кубани продолжается обработка территорий от клещей с последующим контролем качества акарицидных мероприятий. На сегодняшний день обработано свыше 2,5 тыс. га территории, включая более 452 га на территориях детских лагерей отдыха.
Клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах Роспотребнадзора.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о раннем пробуждении клещей из-за теплой зимы. В ряде регионов их активность фиксируется уже сейчас, а в январе зарегистрированы единичные случаи укусов.