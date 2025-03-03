Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей на Кубани

Роспотребнадзор сообщил о раннем пробуждении клещей из-за теплой зимы. В ряде регионов их активность фиксируется уже сейчас, а в январе зарегистрированы единичные случаи укусов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, бесснежная зима способствовала раннему появлению клещей, случаи присасывания зарегистрированы в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе и Ростовской области. Обычно клещи становятся активны при температуре выше 10 градусов. В средней полосе России это происходит в апреле, тогда как в южных регионах их активность зафиксирована уже в начале года.

Сроки окончательного выхода клещей зависят от погодных условий, в некоторых регионах это может произойти в марте. В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи переносят опасные заболевания, включая клещевой вирусный энцефалит. Защититься от него можно с помощью вакцинации, которая проводится с ноября по март, ревакцинация требуется раз в три года. Для поездок в эндемичные зоны предусмотрена ускоренная схема прививок с двухнедельным интервалом.

Вячеслав Рыжков