Инвестиции попадут в молоко

Компания Health & Nutrition (H&N, новый собственник активов французской Danone) до 2028 года планирует инвестировать 3,75 млрд руб. в реконструкцию своего молочного завода в Шадринске. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Курганской области на Петербургском международном экономическом форуме. Планируется модернизировать оборудование, автоматизировать производство, построить котельную, оснастить новую линию по выпуску йогурта. Эксперты считают, расширение производства молочной продукции в Зауралье потребует развития отрасли животноводства и усиления господдержки фермеров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уже в этом году собственник направит на развитие предприятия 550 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Уже в этом году собственник направит на развитие предприятия 550 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

H&N (бывшая «Данон Россия») вложит 3,75 млрд руб. в реконструкцию Шадринского молочного комбината в Курганской области, который входит в холдинг. Инвестпрограмма рассчитана до 2028 года. Глава региона Вадим Шумков и генеральный директор компании Якуб Закриев подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Вадим Шумков сообщил, что 550 млн руб. H&N выделит на развитие комбината уже в этом году. Со своей стороны, правительство региона будет расширять меры поддержки молочного животноводства.

«Для нас это крайне интересное направление с учетом наших планов по развитию молочного животноводства. На это дополнительно планируем в следующем году направить до 1 млрд руб.»,— заявил глава региона.

Молочный комбинат «Шадринский», по данным областного правительства, способен переработать до 400 т молока в сутки. На предприятии работают более 120 человек. Поставки готовой продукции осуществляются на территорию Уральского региона, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Восточной Сибири, другие регионы Российской Федерации. Помимо молока, предприятие производит кефир, сметану, творожное зерно в сливках и другие кисломолочные продукты. В портфеле несколько брендов, в том числе «Молоко Уральское» и «Для всей семьи».

Якуб Закриев отметил, что реконструкция завода в Курганской области — первый подобный проект холдинга за много лет.

Планируется модернизировать оборудование, построить новую котельную, автоматизировать производственные процессы. Будет открыта линия по производству йогурта «Даниссимо Fantasia». Он добавил, что комбинат в Шадринске — одно из ведущих и стабильно развивающихся производств Урала.

Шадринский молочный комбинат был открыт в 1978 году. В 2002 году его купила группа «Юнимилк». В 2010 году вместе с другими компаниями холдинга вошел в состав «дочки» французской Danone в России в качестве филиала. В июле 2023 года по указу президента РФ акции АО «Данон Россия» были переданы во временное управление Росимуществу. В сентябре 2023 года компания была переименована в АО «Эйч энд Эн» и стала использовать товарный знак Health & Nutrition. Внешнее управление было отменено в марте 2024 года. В декабре 2024-го компания, получившая контроль над активами Danone, сменила владельца. По данным “Ъ”, бизнес официально перешел под контроль бывшего чиновника из Чечни Руслана Алисултанова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО «Эйч энд Эн» выросла на 16%, до 105,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 6,2 млрд руб. Финансовая отчетность филиалов холдинга, в том числе Шадринского молочного комбината, не публикуется.

Аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов отмечает, что производство молока в Курганской области сильно зависит от развития животноводства.

По его мнению, планы губернатора Вадима Шумкова о господдержке фермеров в размере 1 млрд руб. «являются своевременными».

«Статистика говорит о том, что последние несколько лет потребление молока и молочных продуктов в России снижается. Я бы связывал это с тем, что падают реальные доходы населения, и при растущих ценах не все могут позволить себе покупать молочные продукты высокого качества, кто-то переходит на заменители. Модернизация и расширение производства молока в Курганской области как раз позволит увеличить предложение, и, если не снизить цены, то хотя бы насытить спрос на качественную продукцию»,— отмечает эксперт.

Карина Кальярова