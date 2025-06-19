Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе госпитализирован с острым гастроэнтеритом

Французский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе госпитализирован во время клубного чемпионата мира с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сообщается, что 26-летний футболист проходит обследования и получает необходимое лечение в больнице в Майами. Вчера Мбаппе не принял участия в матче с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1). Главный тренер «Реала» Хабио Алонсо заявил, что не знает, сыграет ли француз в матче с мексиканской «Пачукой», который пройдет 22 июня.

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Впервые в нем принимают участие 32 команды.

Таисия Орлова