Власти Краснодара разъяснили правила размещения вывесок для бизнеса

В Краснодаре с 17 июня действуют новые правила размещения и содержания информационных конструкций. При разработке документа власти ориентировались на опыт городов-миллионников, включая Москву и Челябинск, сообщили на пресс-брифинге представители городской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Это новые правила игры для бизнеса, для администрации Краснодара, для собственников торговых точек, заведений общепита и различного рода коммерческих объектов»,— подчеркнул заместитель главы Краснодара Илья Павлов.

Нововведения затронут преимущественно малый бизнес. Компании с зарегистрированными товарными знаками, включая крупные маркетплейсы, могут сохранить привычный вид своих вывесок.

Согласно документу, информационные конструкции должны соответствовать установленным критериям по размеру, типу шрифта и цветовой гамме. Основные требования взяты из правил благоустройства города 2013 года, однако появились и новшества.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Илья Чикаев рассказал о расширении возможностей для предпринимателей. Теперь разрешено размещать вывески на карнизах козырьков, между цокольным и первым этажами, на бетонных заборах при условии расположения здания в глубине участка.

Также допускается установка информационных конструкций на козырьках летних кафе, размещение меню у входных групп ресторанов и использование витрин для информации. При строительстве объектов разрешено устанавливать названия объемными буквами на земельном участке.

Максимальная высота букв составляет 60 см, длина не должна превышать 70% от фасада здания. Подсветка должна быть статичной и неяркой.

Для приведения вывесок в соответствие с требованиями установлены различные сроки: три месяца для исторической части города и главных магистралей, шесть месяцев для внутригородских округов и девять месяцев для сельских территорий.

Как пояснили в мэрии, по мере удаления бизнеса от центра города срок увеличивают, чтобы предприниматели могли, не ухудшая свое финансовое положение, выполнить эти работы.

Сжатые сроки для центра города обусловлены его исторической значимостью. Власти направляют усилия на сохранение достояния кубанской столицы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал со ссылкой на мэрию Краснодара, что после внедрения новых правил власти Краснодара проведут комплексную проверку всех информационных конструкций. Вывески сетевых брендов с зарегистрированными товарными знаками не подлежат обязательной замене.

Нурий Бзасежев