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Максима Киселя утвердили на посту главы воронежской Россоши

Совет народных депутатов райцентра Россошь Воронежской области избрал главой местной администрации Максима Киселя, который руководил ей в статусе и. о. с начала апреля. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в администрации Россошанского района.

Глава Россоши Воронежской области Максим Кисель (по центру)

Глава Россоши Воронежской области Максим Кисель (по центру)

Фото: администрация Россошанского района Воронежской области

Глава Россоши Воронежской области Максим Кисель (по центру)

Фото: администрация Россошанского района Воронежской области

За кандидатуру господина Киселя проголосовали большинство депутатов. До назначения он с 2010 года трудился в администрации Россошанского района на различных должностях, в том числе на посту заместителя главы района, и курировал вопросы экономики.

28 февраля депутаты совета народных депутатов Россоши приняли досрочную отставку Владимира Кобылкина, возглавлявшего райцентр с 2018 года. Он принял такое решение по собственному желанию.

Ульяна Ларионова

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