Глава воронежской Россоши Владимир Кобылкин ушел в отставку

Депутаты горсовета воронежской Россоши одобрили досрочную отставку главы райцентра Владимира Кобылкина. Он покидает пост по собственному желанию. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кобылкин

Фото: администрация города Россошь Воронежской области Владимир Кобылкин

Фото: администрация города Россошь Воронежской области

Также на вчерашнем заседании господин Кобылкин отчитался о работе за 2024 год. Депутаты единогласно признали ее удовлетворительной.

Владимир Кобылкин родился в Россоши в 1971 году. Окончил Воронежский лесотехнический университет. С 1995 года работал в россошанских «Минудобрениях», в 2011-м возглавил МУП «Городское благоустройство» Россоши. С 2013-го — замглавы администрации города, с 2018-го — глава администрации.

Господин Кобылкин сменил на должности главы Россоши Юрия Мишанкова, который в 2018 году возглавил Россошанский район. Весной прошлого года на господина Мишанкова завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В начале 2025-го оно дошло до суда. Россошанский район с октября 2024 года возглавляет Роман Береснев.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова