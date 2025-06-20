Ferrari 812 Superfast 2020 года с двигателем V12 мощностью 800 л. с. в Казани стоит 32 млн руб. — столько же, сколько трехкомнатная квартира бизнес-класса с видом на Казанку. Об этом сообщают пресс-службы Яндекс Недвижимости и Авто.ру, сравнившие цены на элитные автомобили и недвижимость в столице Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ferrari в Казани оценили как трехкомнатную квартиру у Казанки

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Ferrari в Казани оценили как трехкомнатную квартиру у Казанки

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Квартира с такой стоимостью и площадью около 100 кв. м расположена в пяти минутах от центра города. В жилом комплексе высокие потолки свыше трех метров, закрытый двор и подземный паркинг.

Так, Rolls-Royce Dawn 2017 года с битурбированным V12 в Казани оценивается в 47,5 млн руб. За эту сумму в городе продается кирпичный особняк площадью 195 кв. м на берегу озера Средний Кабан на участке 10 соток с мебелью, сауной, кинотеатром и выходом к воде.

Коллекционный ГАЗ-69 1964 года в реставрированном состоянии в Казани стоит 10 млн руб. За эту цену в городе можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 40,1 кв. м с отделкой white box в строящемся ЖК бизнес-класса с детским садом, игровыми площадками и магазинами.

Анар Зейналов