ЦБ Норвегии снизил ключевую ставку впервые за пять лет

Банк Норвегии после заседания 18 июня снизил ключевую ставку с 4,5 до 4,25 %. В официальном заявлении на сайте банка говорится, что в течение 2025 года ставка будет снижена еще больше.

«Осторожная нормализация ставки позволит инфляции вернуться к целевому уровню, не ограничивая экономику больше, чем это необходимо»,— приводятся в официальном заявлении слова главы ЦБ Иды Вольден Бахе.

Ужесточение денежно-кредитной политики, отмечается в сообщении регулятора, способствовало охлаждению норвежской экономики и сдерживанию инфляции, которая, по прогнозам ЦБ, снизится до 2% к 2028 году.

Норвежский ЦБ нацелен на ключевую ставку 4% к концу 2025 года и 3% — к концу 2028 года. Вместе с этим ожидается снижение ставки по ипотечным кредитам с 5,6% до 4,6% в ближайшие три года, сообщила госпожа Вольден Бахе.

После объявления о ключевой ставке норвежская крона упала на 1,3% до 11,6 за евро, достигнув самого низкого уровня с 30 мая, сообщает Bloomberg. Опрошенные агентством аналитики сошлись во мнении, что новая ставка норвежского ЦБ может сказаться на дальнейшем снижении стоимости валюты.

В мае 2025 года норвежское статистическое управление зафиксировало самый значительный квартальный рост ВВП с 2022 года — 1% при прогнозе 0,6%. Bloomberg отмечал, что такие хорошие результаты первого квартала делают понижение ключевой ставки ЦБ все более вероятным.