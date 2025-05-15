ВВП Норвегии показал рекордный рост с 2022 года

ВВП Норвегии в первом квартале вырос на 1% в сравнении с предшествующим кварталом — это самый значительный квартальный рост с 2022 года. Такие предварительные данные сегодня представило норвежское статистическое управление. В четвертом квартале 2024 года норвежская экономика сократилась на 0,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorgen Ree Wiig / NTB Scanpix / Reuters Фото: Jorgen Ree Wiig / NTB Scanpix / Reuters

Рост ВВП в первом квартале превышает прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, и Норвежского банка — они ожидали рост на 0,6% в годовом выражении. В статистическом управлении сообщают, что росту способствовало увеличение производства электроэнергии, а также увеличение объемов рыболовства.

Как отмечает Bloomberg, по мнению многих аналитиков, хорошие результаты первого квартала дополнительно повышают вероятность того, что норвежский ЦБ будет снижать ключевую ставку. Ранее сам банк прогнозировал ее снижение «в течение 2025 года».

Яна Рождественская