Прямой рейс Ханты-Мансийск — Сухум может стать круглогодичным

Авиасообщение между Ханты-Мансийским автономным округом и Абхазией может стать постоянным. Глава Югры Руслан Кухарук не исключил такой перспективы в случае устойчивого пассажирского спроса. Также рассматривается возможность расширения географии полетов — в дальнейшем прямые рейсы в Сухум могут быть организованы и из других городов округа, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти ХМАО ранее инициировали проработку маршрута и предусмотрели субсидии на его развитие в региональном бюджете. Согласно плану, первые полеты между Ханты-Мансийском и Сухумом стартуют 28 июня 2025 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Общее время в пути составит около 6 часов 55 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет примерно один час.

«По итогам навигации, которая продлится до октября, вместе с абхазской стороной можно будет оценить целесообразность сохранения рейсов на летний период или перевода направления в постоянный режим. При положительной динамике не исключено и расширение числа городов округа, откуда возможны вылеты в Абхазию»,— сообщил Руслан Кухарук.

Он отметил, что предложенная цена билета — 18 тыс. руб. — является конкурентоспособной на фоне стоимости отдыха в популярных российских направлениях. «Сейчас большая часть туристического потока направляется в Сочи и Крым, но тариф на рейс в Сухум делает его вполне сравнимым по цене»,— подчеркнул губернатор.

Возобновление авиасообщения с Абхазией в 2025 году стало возможным после завершения масштабной реконструкции аэропорта в Сухуме, в том числе модернизации взлетно-посадочной полосы и терминалов. Обновленная инфраструктура позволяет принимать как среднемагистральные, так и дальнемагистральные самолеты, что открыло возможности для регулярных рейсов. Возвращение авиасообщения стало первым более чем за 30 лет.

Мария Удовик