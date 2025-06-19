На Дону за 4 млрд рублей построят маслоэкстракционный завод

В городе Зверево Ростовской области появится маслоэкстракционный завод. Группа компаний «Жаркофф» инвестирует в проект 4 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора региона Юрий Слюсарь и совладелец группы компаний «Жаркофф», гендиректор компании «Донской Маслокомбинат» Рустам Тамазов. Производство займется выпуском подсолнечного масла и шрот, его предполагаемая мощность на начальных этапах — до 1,5 т культур в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выход производства на ежегодный объем в 200 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла и шрота запланирован в 2028 году, а в 2030 году — до 400 т.

Компания «Донской Маслокомбинат» входит в ГК «Жаркофф». Последняя выпускает продукцию под торговыми марками «Жаркоff», «Советское» и «Кубанский Дар». Основные производственные мощности группы находятся в Краснодарском крае (в станице Советской). Компания экспортирует продукцию в страны ближнего зарубежья, ОАЭ, Турцию, Индию, страны Африки. Кроме того, предприятие ведет переговоры с Китаем.

Мария Хоперская