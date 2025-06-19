Театр «Провинциальные танцы» представит премьеру спектакля «Улей»

Театр «Провинциальные танцы» сыграет премьеру спектакля «Улей» 21 и 22 июня в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе театра. Показ пройдет в рамках фестиваля искусств «Горький плюс» на сцене нижегородского Театра юного зрителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление театра "Провинциальные танцы" на Ural Music Night в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Выступление театра "Провинциальные танцы" на Ural Music Night в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Екатеринбурге премьеру покажут в сентябре. Постановщик спектакля Анна Щеклеина вдохновлялась книгой Максима Горького «Детство».

«Авторы спектакля предлагают увидеть детство, описанное Горьким, как пространство, наполненное воспоминаниями, знаниями, людьми, ощущениями и чувствами. Важна не последовательность событий, а погружение в атмосферу опыта детства и затронутые в рассказе общечеловеческие темы: жизни и смерти, любви, боли, радости и горя, близости и одиночества»,— указано в описании спектакля. В постановке акцент сделан на стремлении писателя отразить атмосферу детства, в котором «создается лицо души».

Театр современной хореографии «Провинциальные танцы» существует в Екатеринбурге с 1990 года, в этом году ему исполнилось 35 лет, им руководит Татьяна Баганова. Театр шесть раз был удостоен премии «Золотая маска» за спектакли «Имаго-ловушка»,«Свадебка», «Кленовый сад», «После вовлеченности. Диптих. Часть II», «Песня не про любовь».

Анна Капустина