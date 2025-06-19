Пермяки стали чаще вывозить за границу животных

С начала года за границу из Прикамье вывезено 111 животных-компаньонов, сообщает управление Россельхознадзора. Среди них 30 кошек, 80 собак, и один попугай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз животных оформлялись в Армению, Нидерланды, Канаду, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словению, Германию, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию, Вьетнам, Абхазию, Узбекистан, Кипр, Чехию.

За аналогичный период 2024 года из региона было вывезено 92 животных (54 собаки и 35 кошек, 2 козы, 1 кролик).