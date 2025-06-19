Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон выступил с инициативой сделать сдачу нормативов комплекса ГТО обязательной для всех школьников и студентов с учетом медицинских противопоказаний. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от Татарстана предложил сделать ГТО обязательным для школьников

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Депутат Госдумы от Татарстана предложил сделать ГТО обязательным для школьников

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Письма с конкретными предложениями направлены в Минпросвещения и Минспорт. Речь идет о поправках в закон об образовании и обновлении образовательных программ по физкультуре.

По мнению депутата, в детстве и юности закладывается отношение к своему телу, привычка двигаться и способность преодолевать себя. Он считает, что нормативы ГТО помогают развивать дисциплину, ответственность и уверенность в себе.

«В советское время значок ГТО был поводом для гордости. Сегодня комплекс возрожден, но без обязательности он работает лишь на энтузиастах», — отметил господин Вольфсон. Он подчеркнул, что массовость делает такие проекты действенными.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, который существует с 1931 года и был возрожден в 2014 году. Он направлен на развитие массового спорта и физической подготовки населения, а также на укрепление здоровья и подготовку к трудовой деятельности и обороне.

Анар Зейналов