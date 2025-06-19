В Краснодаре 22 июня отменят развлекательные мероприятия

В воскресенье, 22 июня, в Краснодаре по случаю Дня памяти и скорби отменят все развлекательные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также в краевой столице пройдет Общероссийская минута молчания. Она объявляется ежегодно 22 июня в 12:15, напомнили в мэрии.

В городе пройдут состоятся церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам военной истории. В краснодарских библиотека проведут исторические уроки памяти.

На административных зданиях приспустят флаги РФ, края и города.

Вячеслав Рыжков