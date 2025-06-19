«Курганская генерирующая компания» выплатит акционерам 250 млн рублей дивидендов

Общее собрание акционеров ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) решило выплатить держателям ценных бумаг 250 млн руб. дивидендов за 2024 год. Данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По обыкновенным акциям предприятия держатели заработают 159,5 млн руб., или 1,3 руб. за одну ценную бумагу. По привилегированным акциям дивиденды составят 90,5 млн руб., или 6,3 руб. за одну. Лиц, имеющих права получить выплаты, определят 3 июля. Перечисление средств КГК обязуется произвести до 7 августа.

Виталина Ярховска