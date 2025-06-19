СКА вернется на старую арену

Петербургский клуб СКА проведет следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Ледовом дворце, сообщает пресс-служба. Часть прошлого сезона команда играла на «СКА-Арене».

Решение было принято на заседании директоров клуба. Как сообщается в релизе, возвращение в «Ледовый» упростит болельщикам посещение игр. Станция метро «Парк Победы», на которой располагается «СКА-Арена», будет закрыта на капитальный ремонт.

«СКА-Арена», построенная в 2023 году, является самым большим хоккейным стадионом в мире. Она вмещает в себя 21,5 тыс. зрителей (при проведении концертов ее вместимость может быть увеличена до 23 тыс.). В июне 2024 года стало известно о пожаре на арене. До декабря СКА проводил матчи в Ледовом дворце, который вмещает в себя 12,5 тыс. зрителей.

Таисия Орлова