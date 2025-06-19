В Ростове запустят новый проект по подготовке IT-специалистов

Правительство Ростовской области и Сбер на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и внедрении передовых технологий и сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соглашение включает «подготовку цифровых инженеров — открытие «Школы 21» для подготовки IT-кадров, внедрение ИИ в госуправление — применение нейросетевой модели GigaChat для обработки обращений граждан, автоматизацию аналитики и принятия решений, цифровизацию медицины — внедрение телемедицины, ИИ-диагностики и цифровых медкарт»,— говорится в сообщении.

Также стороны намерены заняться повышением качества туристской и обеспечивающей инфраструктуры и формированием финансовой грамотности населения.

Отмечается, что данное соглашение позволит укрепить позиции региона как центра IT-разработки.

Наталья Белоштейн