В Большечерниговском районе выявлен некомплект оборудования

Прокуратура Большечерниговского района внесла представление главному врачу ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» об устранении нарушений закона в части оснащения оборудованием медицинских учреждений. Также в отношении должностных лиц районной больницы возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, на территории района выявлен некомплект оборудования в трех офисах врачей общей практики и пяти фельдшерско-акушерских пунктах. На местах отсутствуют носилки, кислородные ингаляторы, аптечки экстренной профилактики инфекций, алкотестеры, аппараты для ОВЧ, укладки для оказания экстренной помощи при желудочно-кишечном кровотечении.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, фактическое устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.

Руфия Кутляева