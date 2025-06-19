Уехавший в США российский военный пенсионер оштрафован за получение «северных»

На Камчатке вынесен приговор бывшему военнослужащему Тихоокеанского флота, бипатриду, проживающему ныне в штате Иллинойс (США), сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона. За незаконное получение северных пенсионных компенсаций на сумму свыше 1,5 млн руб. Мильковский районный суд оштрафовал фигуранта на 150 тыс. руб.

«Из корыстных побуждений и с целью личного обогащения бывший военнослужащий, покинув территорию Камчатского края и переехав в США, о смене места жительства не сообщил, и продолжил получать пенсию с учетом надбавки — компенсации за проживание на территории России в районе Крайнего Севера, к которым штат Иллинойс не относится», — рассказали в суде. В ходе разбирательства установлено, что обвиняемый, прослужив в ВС длительное время, уволился по собственному желанию. В случае смены места жительства он был обязан сообщить об этом в военный комиссариат.

Подсудимый вину признал, раскаялся и полностью возместил ущерб, а также внес благотворительный взнос в фонд «Защитники отечества». Все это, а также прежние заслуги военного пенсионера, награжденного медалью, принимавшего участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, было учтено судом при вынесении решения.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский