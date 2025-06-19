Правительство Башкирии и ММК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и правительство Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма и создания рекреационных зон в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Добрососедские отношения на протяжении многих лет способствуют укреплению взаимовыгодного сотрудничества металлургической Магнитки и Башкортостана. Я уверен, что подписанное нами соглашение о сотрудничестве даст новый импульс нашему взаимодействию и позволит совместными усилиями реализовать новые проекты, которые будут интересны как магнитогорцам, так и жителям, и гостям республики Башкортостан»,— отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

В Башкирии ММК занимается развитием территорий, на которых располагаются горнолыжные центры, базы отдыха и детские лагеря комбината.

В феврале этого года в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики был включен проект ММК о строительстве гостевого комплекса «Эко-деревня-2».

Олег Вахитов